ЛЕО Григоришина через борги відключило від електрики ряд військових об'єктів в Луганській області

Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) 19 червня відключила від електроенергії ряд військових об'єктів на території Луганської області.

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Про це повідомляє БизнесЦензор з посиланням на прес-службу ЛЕО.

"19 червня ЛЕО почало відключати від електропостачання блокпости і військові частини – через борги та багаторічне ухилення від укладення договорів. Борги, накопичені більшістю об'єктів становлять близько 7 млн грн", - повідомили в ЛЕО.

Також компанія заявляє про відсутність договірних відносин із значною кількістю інших військових об'єктів протягом тривалого періоду (військові частини біля лінії розмежування і блокпости).

Як повідомлялося, ЛЕО неодноразово попереджало про можливість відключення об'єктів ЖКГ області від енергопостачання у зв'язку з великими обсягами заборгованості.

Необхідність дотримання суворої фінансової дисципліни в ЛЕО пояснюють тим, що компанія здійснювала постачання електроенергії на неконтрольовану територію (НКТ), згідно з рішенням уряду від 7 травня 2015 року, хоча з липня 2016 року втратила можливість здійснювати там господарську діяльність. Ці поставки були припинені з дозволу уряду лише з 25 квітня 2017 року.

Станом на 1 березня 2017 року споживачі заборгували ЛЕО 5,5 млрд грн, з них майже 5 млрд грн або більше 80% заборгували споживачі з НКТ.

Борг ЛЕО перед ДП "Енергоринок" становить близько 5,2 млрд грн.

ЛЕО входить до групи компаній "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина, здійснює діяльність у Луганській області.