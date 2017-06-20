Стокгольмський арбітраж може відкласти рішення щодо транзитного спору між "Нафтогазом" і "Газпромом"

Стокгольмський арбітраж може на кілька місяців перенести термін винесення остаточного рішення за взаємним позовом між національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпром» у рамках спільного контракту на транзит природного газу в 2009-2019 роках.

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Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» з посиланням на інтерв'ю директора з юридичних питань держхолдингу Ярослава Теклюка.

«Воно (рішення щодо транзитного контракту - УНІАН) має бути винесено до кінця червня. Однак у ході телефонної конференції з нашим радником суд повідомив, що він планує звернутися до секретаріату Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про перенесення граничної дати винесення остаточного рішення. На який час, сказати важко, але думаю, це буде кілька місяців», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року в Стокгольмі були проведені усні слухання позицій сторін у рамках спору щодо транзитного контракту.

31 травня 2017 року «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» щодо контракту на закупівлю газу.

За даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактлм на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», відповідно до якого Україна повинна щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або сплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Довідка УНІАН. Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і щодо купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (З яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україна газ в 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».

За позовом у рамках контракту на транзит газу вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» становлять 12,3 млрд дол., а «Газпрому» до української компанії - 7 млн дол.