Загрожує енергобезпеці: Порошенко обговорив з міністром енергетики США російський "Північний потік-2"

Україна і США узгодили спільну позицію щодо загрози проекту «Північний потік-2» енергетичній безпеці Європи, а також провели переговори про поставки в Україну скрапленого газу та розвиток транзитних потужностей країни.

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Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента з посиланням на результати зустрічі президента України Петра Порошенка з міністром енергетики США Ріком Перрі.

«Сторони підтвердили спільну позицію щодо загрози проекту« Північний потік-2» для енергетичної безпеки як України, так і Європи», - йдеться в повідомленні.

Крім того, президент висловив вдячність американській стороні за значну практичну допомогу в зміцненні енергетичної безпеки України і наголосив на зацікавленості у ширшому залученні сучасних американських технологій і передового досвіду в сфері енергетики.

Глава держави зазначив значний потенціал для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва між Україною та США в енергетичній сфері і вітав активний інтерес до України з боку американських енергетичних компаній.

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В ході зустрічі сторони обговорили питання реалізації спільних проектів в атомній енергетиці, у сфері видобутку енергоносіїв в Україні, а також можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема скрапленого газу з США.

Також в Адміністрації президента зазначили, що Порошенко і Перрі обговорили зміцнення європейської енергетичної безпеки, зокрема, в контексті можливостей модернізації і розвитку транзитних потужностей України та реалізації нових європейських транспортно-енергетичних проектів.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Україна і США повинні виступати єдиним фронтом проти будівництва газопроводу «Північний потік».

На початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд доларів прибутку, Словаччину - 0,8 млрд доларів, Польщу - 0,4 млрд доларів, а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

За оцінками глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входу російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини і країнами Центральної та Східної Європи не мають достатньо потужностей, щоб доставити необхідні обсяги газу в східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першою ниткою «Північного потоку».