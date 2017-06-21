Нафта на світових ринках продовжує дешевшати

Ціни на нафту трохи знизилися вранці в середу через сумнівів гравців ринку в ефективності глобального пакту ОПЕК+ про скорочення видобутку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,28 відсотка до $45,91 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу перебували біля позначки $43,46 за барель, що на 0,11 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Нафтовий картель ОПЕК і кілька країн поза організацією наприкінці травня домовилися продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців до березня 2018 року заради відновлення світового попиту та пропозиції.

Рівень дотримання пакту в травні виявився максимальним з моменту укладення угоди країнами-членами ОПЕК та виробниками, що не входять до клубу, минулого року, повідомило у вівторок обізнане джерело.

Дотримання пакту членами групи в травні досягло 108 відсотків, а країнами, що не входять в ОПЕК, - 100 відсотків, повідомило джерело. Інше джерело сказало, що дотримання домовленості всіма виробниками в травні досягло 106 відсотків.

"Відсутність позитивної реакції цін на нафту однозначно говорить про те, що гравці ринку не впевнені в тому, що зусиль ОПЕК буде достатньо для значного зростання котирувань в короткостроковій перспективі, враховуючи неухильне нарощування виробництва сланців у США", – сказав Фавад Разакзада з Forex.com.

"До тих пір, поки ми не побачимо значного скорочення запасів нафти, ми не можемо виключити ймовірність подальшого зниження цін на сировину в короткостроковій перспективі", – додав він.

Запаси нафти в США зменшилися на 2,7 мільйона барелів до 508,6 мільйони за тиждень, що завершився 16 червня, тоді як аналітики передбачали зниження на 2,1 мільйона барелів, показали дані Американського інституту нафти (API).