На українських ТЕС збільшилися запаси дефіцитного вугілля

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 14 по 21 червня поточного року збільшилися на 5,8% – до 654 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 2,3% – до 1,858 млн тонн з 1,902 млн тонн.

У цілому запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 0,3% – до 2,512 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольної території України. Особливо гостро постало питання забезпечення вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року.