Україна заарештувала активи "дочки" "Газпрому" в рамках стягнення штрафу АМКУ

Господарський суд Києва відмовив російському монополісту "Газпрому" в розгляді скарги щодо арешту Державною виконавчою службою України активів «Газпром збут Україна» в рамках виконавчого провадження зі стягнення з «Газпрому» штрафу в розмірі майже 172 млрд грн, виставленого Антимонопольним комітетом України.

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Про це йдеться в матеріалах суду.

«Скаргу публічного акціонерного товариства "Газпром" на дії головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Медведєва Олександра В'ячеславовича - повернути без розгляду», - сказано в рішенні суду.

Як повідомляв УНІАН, Державна виконавча служба України стягнула на користь держбюджету 80,8 мільйонів гривень дивідендів, які повинна була виплатити українська дочірня компанія «Газтранзит» на користь російського газового монополіста «Газпрому». Виконавча служба наклала арешт на акції «Газпрому» в компанії «Газтранзит» на суму 30,3 млн грн.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також у світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих "Газпрому" у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС. Оскільки «Газпром» протермінував сплату штрафу, сума останнього була подвоєна до 171,9 млрд. грн.

Пізніше низка судів, у тому числі і Вищий господарський суд України, відхилили скаргу російського газового монополіста «Газпрому» на рішення Антимонопольного комітету про стягнення з російської компанії 171,932 млрд грн.

В середині червня Господарський суд Києва дозволив Державній виконавчій службі списати близько 80 млн грн дивідендів з рахунку української «дочки» «Газпрому» - компанії «Газтранзит».