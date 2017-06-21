Порошенко обговорив у США поставки американського вугілля та газу

12:14, 21 червня 2017
Енергетика
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Президент зазначив, що важливою частиною у відносинах двох країн є історія успіху реформ в Україні.

Петро Порошенко і Дональд Трамп / REUTERS

Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до США обговорили можливість постачання вугілля та скрапленого газу зі США до України.

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Як передає прес-служба голови держави, про це Порошенко повідомив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Президент зазначив, що важливою частиною у відносинах двох країн є історія успіху реформ в Україні.

"І тут ми говоримо про ефективну взаємодію у впровадженні реформ в економічній сфері - від поставок вугілля з Пенсільванії українським електростанціям до скрапленого газу з Луїзіани в напрямку української газотранспортної системи і співпраці у сфері атомної енергетики", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня відбулася перша зустріч Порошенка з Трампом. За підсумками переговорів американський президент заявив, що провів хорошу зустріч з Порошенком. Президент США підкреслив, що для нього велика честь приймати президента України Петра Порошенка. Він сказав, що Америка активно долучається до справи, які стосуються України.

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Теги: #поставки вугілля#візит Порошенка до США#поставки газу зі США