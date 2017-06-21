Кабмін схвалив зміни в програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему". Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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Згідно з повідомленням прес-служби Кабміну, актуалізована програма створить правові підстави для подальшої розробки і можливості виконати до 2020 року наступні основні заходи: почати роботи з консервації блоків ЧАЕС №1, №2, №3; ввести в експлуатацію СВЯП-2 (сховище відпрацьованого ядерного палива) і почати роботи з перевезення відпрацьованого ядерного палива зі СВЯП-1.

Крім цього, програма передбачає введення в експлуатацію заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, промислового комплексу з поводження з твердими радіоактивними відходами та початок роботи з переробки радіоактивних відходів, накопичених за період експлуатації ЧАЕС; введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Також повинен бути виконаний план підвищення безпеки СВЯП-1; створені умови безпечного зберігання пошкодженого ядерного палива, а також виконано проектування нових установок для поводження з радіоактивними відходами.

Як повідомляв УНІАН, на території зони відчуження Чорнобильської АЕС Україна реалізує низку міжнародних проектів. Так, сьогодні триває будівництво сухого сховища для відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), централізованого сховища (ЦСВЯП), а також ведеться підготовка до роботи нового безпечного конфайнмента (арки), яка має бути завершена до кінця листопада 2017 року.

Крім цього, планується реалізація проекту будівництва сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні Chornobyl Solar в 10-кілометровій зоні АЕС на площі 2,5 тисячі га.

В кінці квітня 2016 року президент України Петро Порошенко своїм указом створив Чорнобильський радіаційно-біосферний заповідник на території зони відчуження. Багато громадські екологічні організації зазначають зростання біорізноманіття флори і фауни на цій території за роки відсутності там господарської діяльності людини.

Також президент доручив Кабміну розробити та внести до 1 жовтня 2016 року на розгляд Верховної Ради законодавчі зміни Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.

У актуалізованої програмі мають бути опрацьовані питання вдосконалення класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення і критеріїв прийняття на захоронення в сховищах типу, а також встановлення на території зони відчуження, зони спеціального промислового використання, яка довічно є непридатною для проживання, і визначити її межі.