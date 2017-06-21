"Укрнафта" об'єднала управління бурових робіт в один підрозділ

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" об'єднала свої управління бурових робіт в один структурний підрозділ – "Укрнафта-Буріння", що дозволить підвищити ефективність буріння свердловин для видобутку вуглеводнів.

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Про це повідомив глава правління "Укрнафти" Марк Роллінс під час прес-конференції, на якій були представлені виробничі результати компанії за п'ять місяців 2017 року.

"У нас проводиться робота по реорганізації компанії. Ми створили підрозділ, який називається "Укрнафта-Буріння". Зараз йде процес інтеграції наших управлінь бурових робіт (Прикарпатського та Охтирського – УНІАН). Таким чином, в "Укрнафти" буде створена єдина структура, яка буде займатися бурінням", – сказав він.

За словами глави компанії, такий підхід збільшить ефективність проведення бурових робіт, при цьому велика кількість співробітників, які працювали в управліннях, залишаться і далі працювати в компанії.

"Ми вже визначили керівний менеджмент для цього підрозділу, і зараз йде процес його призначення", – зазначив Роллінс, додавши, що також компанія проводить реорганізацію підрозділів, які займаються видобутком і транспортуванням нафти.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року "Укрнафта" стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тисячі тонн на добу. Компанія планує перевищити цей показник за умови, що Державна служба геології та надр буде виконувати рішення судів і продовжить дії спецдозволів на видобуток нафти, а також вдасться завершити переговори з Фіскальною службою і прийняти план фінансового оздоровлення "Укрнафти".

Раніше компанія заявляла про необхідність об'єднання управлінь бурових робіт в єдину структуру. У середині квітня 2017 року наглядова рада "Укрнафти" підтримав цю пропозицію.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни. Акції "Укрнафти" включені до лістингу Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.