Ми братимемо участь в майбутньому конкурсі на управління тепломережами столиці - Київенерго

Компанія “Київенерго” готова взяти участь в конкурсі на концесійний договір з управління київськими тепломережами і розраховує на перемогу в ньому. Про це в ході спілкування з журналістами заявив глава Наглядової ради компанії Іван Плачков.

"Компанія братиме участь в конкурсі і я певен, враховуючи наші переваги: досвід і технічні можливості, ми переможемо в ньому. Стара угода дуже проста - на три сторінки, бо підписувалася вона ще між двома державними компаніями. ЇЇ потрібно змінювати", - заявив Плачков.

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Також він зазначив, що теперішні умови договору є неприйнятним для "Київенерго" ще й тому, що він не дає повноцінної можливість розвивати мережі і модернізувати виробництво.

"Складається так, що держава свої зобов'язання по компенсації субсидій і пільг не виконує, тариф не відповідає реальності, а ці всі збитки бере на себе компанія. А якщо все залишиться як є, участь в конкурсі ми не братимемо. Хай шукають інвестора у Фінляндії, Німеччини або десь інде", - сказав Плачков.

Плачков також спрогнозував, що станеться в тому разі, якщо Київрада вирішить передати теплове хазяйство комунальному підприємству.

“Я не скажу, що це буде хаос, але й не покращить систему теплопостачання і гарячого водопостачання для киян. Не дарма у 2002 році тодішній мер Олександр Омельченко передав компанії більшу частину розподільчих мереж від муніципальної компанії “Теплокомунерерго”. Тому що рівень експлуатації комунальним підприємством був дуже низький, в порівнянні з високим рівнем нашої компанії” - зазначив Плачков

Він також назвав низку умов, які мають виконати конкуренти, щоб отримати мережі в управління.

"Вони мають отримати п'ять різних ліцензій, в тому числі на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, отримати близько 200 дозвільних документів, в тому числі на використання надр, викиду шкідливих речовин, сформувати і затвердити інвестпрограми, затвердити перелік з 20 тарифів в НКРЕКП. Найважливіше: укласти до нового року новий контракт на постачання газу і найняти в нову компанію, близько 6 тисяч осіб. Це важко зробити в стислі терміни" - наголосив Плачков.

Вчора Київрада продовжила договір з компанією "Київенерго" на управління тепловими мережами міста до 27 квітня 2018 року. Також планується розробити до 30 червня 2017 року договір про визначення процедури та умов повернення комунальної власності, переданої "Київенерго".