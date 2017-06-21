"Укрнафта" хоче встановити електричні центрові насоси ще на 70 свердловинах для збільшення видобутку нафти

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" планує до кінця 2017 року встановити електричні центрові насоси, які дозволяють збільшити добовий видобуток нафти на родовищах, ще на 70 нафтових свердловинах.

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Про це під час прес-конференції, на якій були представлені виробничі результати компанії за п'ять місяців поточного року, заявив голова правління "Укрнафти" Марк Роллінс.

"Ми змогли подвоїти рівень видобутку нафти на 22 свердловинах в західному регіоні, для цього ми спустили в свердловини більш потужні установки електричних центрових насосів... Аналогічний проект буде реалізований на 8 інших родовищах. Зараз ми встановлюємо на 19 свердловинах такі ж насоси. До кінця 2017 року компанія планує встановити електричні насоси ще на 70 свердловинах", - сказав він.

За словами Роллінса, компанія відчуває технологію застосування цих насосів на Долинському нафтовому родовищі в Івано-Франківській області.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року "Укрнафта" стабілізувала видобуток сирої нафти і газового конденсату на рівні 4,2 тисячі тонн на добу. Цього вдалося досягти в тому числі за рахунок використання электроцентробежных насосів.

В кінці квітня 2017 року в компанії заявили про плани проведення нових тендерів на закупівлю насосного обладнання.

16 червня в компанії заявили, що завдяки застосуванню насосів сукупна добовий видобуток нафти на 22 свердловинах "Укрнафти" на Долинському та Північно-Долинському родовищах в Івано-Франківській області збільшилася на 80 тонн – до 130 тонн на добу, що становить близько 3,3% добової видобутку нафти і газового конденсату в компанії.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені до лістингу Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.