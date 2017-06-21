Скраплений газ морем: "Нафтогаз" продовжує диверсифікувати поставки газу до України

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розраховує на дипломатичну підтримку уряду США для отримання дозволу Туреччини на прохід танкерів, що транспортують скраплений природний газ (СПГ) в порти Чорного моря для можливої поставки в Україну.

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Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу", про це повідомив глава правління держхолдингу Андрій Коболєв у своєму інтерв'ю для The Wall Street Journal.

"Ми сподіваємося, що нові дипломатичні зусилля США дозволять вирішити цю проблему", - сказав він.

Згідно з повідомленням, Коболєв обговорював можливість поставки американського СПГ в Україну під час свого візиту до США.

За його словами, важливим перешкодою для реалізації цих поставок є позиція Туреччини, яка забороняє прохід СПГ-танкерів через Босфор, тоді як пересування більш небезпечних вантажів через цю протоку дозволено.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 2015 року "Нафтогазу" вдалося значно диверсифікувати свій портфель закупівлі газу за кордоном. Держхолдинг з листопада 2015 року не купує "блакитне паливо" у російського монополіста "Газпром", а купує ресурс на ліквідному європейському ринку.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів. При цьому "Нафтогаз" у 2016 році імпортував з європейського ринку 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 11% менше, ніж попереднього року.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що США розпочали постачання СПГ до країн ЄС, наприклад у Португалії, конкуруючи при цьому з газом, який реалізує на європейському ринку "Газпром".