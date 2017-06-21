Скраплений газ морем: "Нафтогаз" продовжує диверсифікувати поставки газу до України
У компанії зазначили, що Коболєв обговорював можливість поставки американського СПГ до України під час свого візиту до США.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" розраховує на дипломатичну підтримку уряду США для отримання дозволу Туреччини на прохід танкерів, що транспортують скраплений природний газ (СПГ) в порти Чорного моря для можливої поставки в Україну.
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Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу", про це повідомив глава правління держхолдингу Андрій Коболєв у своєму інтерв'ю для The Wall Street Journal.
"Ми сподіваємося, що нові дипломатичні зусилля США дозволять вирішити цю проблему", - сказав він.
Згідно з повідомленням, Коболєв обговорював можливість поставки американського СПГ в Україну під час свого візиту до США.
За його словами, важливим перешкодою для реалізації цих поставок є позиція Туреччини, яка забороняє прохід СПГ-танкерів через Босфор, тоді як пересування більш небезпечних вантажів через цю протоку дозволено.
Як повідомляв УНІАН, починаючи з 2015 року "Нафтогазу" вдалося значно диверсифікувати свій портфель закупівлі газу за кордоном. Держхолдинг з листопада 2015 року не купує "блакитне паливо" у російського монополіста "Газпром", а купує ресурс на ліквідному європейському ринку.
У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів. При цьому "Нафтогаз" у 2016 році імпортував з європейського ринку 8,2 мільярда кубометрів газу, що на 11% менше, ніж попереднього року.
Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що США розпочали постачання СПГ до країн ЄС, наприклад у Португалії, конкуруючи при цьому з газом, який реалізує на європейському ринку "Газпром".