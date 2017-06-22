Польща призупинила закачування газу з Росії через низьку якість

Польський оператор Gaz-System S.A. повідомив, що тимчасово припинив закачування російського газу з трубопроводу "Ямал-Європа" через низьку якість палива. Про це йдеться в заяві компанії.

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Зазначається, що рішення про припинення закачування газу розпочалося у середу вранці, 21 червня, і триватиме до п’ятниці, 23 червня.

У компанії запевняють, що воно не вплине на внутрішню газорозподільну систему Польщі.

Зараз Польща залежить від російського газу приблизно на 40%. Третина використовуваного в країні газу - власного видобутку, ще близько 20% надходить з країн Центральної Азії.