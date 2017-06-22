Нафта продовжує дешевшати після різкого падіння цін напередодні

Сьогодні вранці вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,09%, до 44,78 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,05% - до 42,51 долара за барель. В ході торгів середи ціни знижувалися більш ніж на 3%, повідомляє Прайм.

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За даними Міненерго США, видобуток нафти в США за тиждень збільшився на 0,21%, або на 20 тисяч барелів на добу, до 9,350 мільйона барелів на добу. Крім того, запаси дистилятів також зросли з показника попереднього тижня на 1,1 мільйона барелів, або на 0,7%, до 152,5 мільйона барелів.

У той же час, в середу Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 16 червня, зменшилися на 2,5 мільйона барелів, або на 0,5% - до 509,1 мільйона барелів. Аналітики очікували, що запаси знизилися в меншій мірі - на 2,106 мільйона барелів, або на 0,41% - до 509,394 мільйона барелів.

Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинзі (Cushing) знизилися на 1,1 мільйона барелів, становивши 61,1 мільйона барелів. Запаси бензину в США зменшилися на 0,6 мільйона барелів, або на 0,2% - до 241,9 мільйона барелів.

Занепокоєння трейдерів викликало зростання видобутку в США, пише газета The Wall Street Journal. Відсутність позитивних сигналів з боку пропозиції в США у відповідь на низькі нафтові ціни не надало підтримку ринку нафти, вважає ринковий стратег CMC Markets Майкл Маккарті.

Як повідомляв УНІАН, у середу вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,28 відсотка до $45,91 за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу перебували біля позначки $43,46 за барель, що на 0,11 відсотка нижче за попереднє закриття.