"Укренерго" і Словаччина мають намір збільшити пропускну потужність міждержавної ЛЕП

Державна компанія-оператор об'єднаної енергосистеми "Укренерго" і компанія-оператор енергосистеми Словаччини Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a. s. 21 червня підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво для збільшення пропускної потужності міждержавної лінії електропередач "Вельке Капушани - Мукачево". Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebоok повідомила прес-служба "Укренерго".

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"Керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, голова Ради директорів системного оператора енергосистеми Словаччини Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a. s. (SEPS) Мирослав Оберт і заступник голови Ради директорів SEPS Мирослав Стейскал... підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю з підвищення пропускної здатності між енергосистемами Словаччини та України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, меморандум стане основою для розробки технічного рішення щодо підвищення пропускної спроможності міждержавного повітряної лінії напругою 400 кВ, яка з'єднує міста Вельке Капушани (Словаччина) та Мукачево (Україна). Підписання меморандуму стане передумовою для підписання договору між SEPS і "Укренерго", який визначить умови та етапи реалізації проекту з реконструкції лінії.

"Результатом реконструкції лінії 400 кВ "Вельке Капушани - Мукачево" стане збільшення пропускної здатності (з передачі електричної потужності – УНІАН) зі Словаччиною на 30%. На сьогодні використовується лише 400 МВт пропускної здатності лінії, що не задовольняє фактичних потреб європейського ринку, а сама лінія вимагає значною реконструкції", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Укренерго" прийняла стратегію розвитку на 10 років на початку травня 2017 року. Ця стратегія передбачає повну синхронізацію роботи української енергосистеми з ринком електроенергії країн ЄС, у тому числі і Словаччини.

За п'ять місяців 2017 року Україна експортувала 2,619 млрд кВт-год електроенергії, що на 40,6% більше ніж за аналогічний період минулого року. За даними Міненерговугілля, 3,3% (87,9 мільйона кВт-год) в загальній структурі експорту припало на постачання до Словаччини.