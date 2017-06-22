Порошенко обговорив з Туском загрози від реалізації "Північного потоку-2"
Президент відзначив важливість енергетичної диверсифікації, енергетичної безпеки та ефективної співпраці між Україною та ЄС.
Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск обговорили загрози, що виникнуть після будівництва другої нитки газопроводу «Північний потік», яким природний газ транспортуватиметься з Росії до країн Євросоюзу дном Балтійського моря в обхід території України. Про це Порошенко повідомив сьогодні на спільній прес-конференції з Туском сьогодні у Брюсселі.
Читайте такожПольща призупинила закачування газу з Росії через низьку якість«Ми також скоординували наші позиції щодо загроз, які несе будівництво Росією політично вмотивованого енергетичного проекту "Північний потік-2", що є інструментом російської енергетичної агресії проти моєї країни, і не тільки проти України, а й проти всього Євросоюзу», - заявив він.
Крім того, Порошенко відзначив важливість енергетичної диверсифікації, енергетичної безпеки та ефективної співпраці між Україною та ЄС.
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».
Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд доларів прибутку, Словаччину - 0,8 млрд доларів, Польщу - 0,4 млрд доларів, а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.
За оцінками глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входу російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини і країнами Центральної та Східної Європи не мають достатніх потужностей, щоб доставити необхідні обсяги газу у східні європейські регіони.
24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».
Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першою ниткою «Північного потоку».