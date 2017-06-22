Порошенко обговорив з Туском загрози від реалізації "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск обговорили загрози, що виникнуть після будівництва другої нитки газопроводу «Північний потік», яким природний газ транспортуватиметься з Росії до країн Євросоюзу дном Балтійського моря в обхід території України. Про це Порошенко повідомив сьогодні на спільній прес-конференції з Туском сьогодні у Брюсселі.

Читайте такожПольща призупинила закачування газу з Росії через низьку якість«Ми також скоординували наші позиції щодо загроз, які несе будівництво Росією політично вмотивованого енергетичного проекту "Північний потік-2", що є інструментом російської енергетичної агресії проти моєї країни, і не тільки проти України, а й проти всього Євросоюзу», - заявив він.

Крім того, Порошенко відзначив важливість енергетичної диверсифікації, енергетичної безпеки та ефективної співпраці між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».

Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд доларів прибутку, Словаччину - 0,8 млрд доларів, Польщу - 0,4 млрд доларів, а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

За оцінками глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входу російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини і країнами Центральної та Східної Європи не мають достатніх потужностей, щоб доставити необхідні обсяги газу у східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першою ниткою «Північного потоку».