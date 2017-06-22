"Нафтогаз" готовий відновити закупівлю газу у "Газпрому" - Коболєв

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" готовий відновити закупівлю природного газу у російського газового монополіста "Газпрому", як тільки той виконає рішення Стокгольмського арбітражу, яке було ухвалене щодо спору між двома компаніями за контрактом на закупівлю газу на період 2009-2019 років.

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Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв на сьогоднішній прес-конференції в Брюсселі, яка була присвячена співпраці України та ЄС у сфері енергетичної безпеки.

"Після виконання першого рішення Стокгольма про постачання газу (контракту на закупівлю газу – УНІАН) ціна повинна бути переглянута. Як тільки "Газпром" виконає рішення трибуналу, ми будемо готові брати газ у них", - сказав він.

Також Коболєв додав, що невідомо, скільки часу буде потрібно "Газпрому", щоб виконати рішення трибуналу, тому "Нафтогаз" не очікує відновлення закупівель газу у російської компанії цього року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року в Стокгольмі були проведені усні слухання позицій сторін в рамках суперечки з транзитним контрактом.

31 травня 2017 року "Нафтогаз України" отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російському газовому монополісту "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу.

Згідно з даними "Нафтогазу", Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни з укладеним у 2009 році контракту на закупівлю газу у "Газпрому" з урахуванням ринкових умов. Крім того, арбітраж скасував вимогу "Газпрому", згідно з яким Україна повинна щорічно купувати 52 мільярди кубометрів газу або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип "бери або плати"). Також суд задовольнив вимогу "Нафтогазу" і повністю скасував заборону з боку "Газпрому" на реекспорт газу.

Довідка УНІАН. Україна в особі "Нафтогазу України" судиться з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: з транзиту російського газу в ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними "Нафтогазу", станом на 29 травня 2017 року сума претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 мільярда доларів (з яких 14,1 мільярда доларів складають вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку "Газпрому" до "Нафтогазу" - 47,1 мільярда доларів, з яких 34,45 мільярда доларів як санкції за принципом "бери або плати".

За даними компанії "Укртрансгаз", за станом на 22 червня Україна вже 573 днів не імпортує газ з Росії.