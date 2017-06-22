Україна з початку року скоротила видобуток нафти на 5,4%

Видобуток нафти в Україні в січні-травні 2017 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 5,4% – до 654 тисяч тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

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Видобуток нафти у травні порівняно з квітнем 2017 року скоротився на 1,2% – до 135 тисяч тонн. Порівняно з травнем 2016 року видобуток знизився на 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2016 році скоротився порівняно з 2015 роком на 10,9% – до 1,612 мільйона тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є "дочки" НАК "Нафтогаз України" - "Укргазвидобування" і "Укрнафта", в якій держхолдинг "Нафтогаз" володіє контрольним пакетом акцій.