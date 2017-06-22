СБУ викрила схему розкрадання грошей на фіктивних послугах з охорони ГТС
Протягом 2013-2015 років чиновники "на папері" залучали до охорони ГТС приватні фіктивні структури, хоча фактично об'єкти газотранспортної системи ніким не охоронялись.
Служба безпеки України викрила злочинну схему розкрадання держпідприємством державних коштів шляхом надання фіктивних послуг з охорони об'єктів газотранспортної системи, оператором якої є держкомпанія "Укртрансгаз". Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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"Правоохоронці встановили, що протягом 2013-2015 років керівництво одного з державних охоронних підприємств створило механізм розкрадання коштів при виконанні договорів по охороні об'єктів газотранспортної системи. Чиновники "на папері" залучали до виконання робіт приватні фіктивні структури, які не мали права, згідно з законодавством, здійснювати охорону держоб'єктів", - наголошується в повідомленні.
Також повідомляється, що СБУ задокументувала, що в цей період охорона об'єктів критичної газотранспортної інфраструктури фактично відсутня.
"В умовах російської агресії це створювало потенційні загрози з боку терористичних угруповань і диверсійних груп і могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій у сфері газопостачання", - повідомили в прес-службі.
За інформацією СБУ, завдяки цій схемі зловмисники привласнили мільйони гривень державних коштів.
"На сьогодні, завдяки роботі співробітників спецслужби, повноцінна охорона об'єктів "Укртрансгазу" відновлена", - відзначили в прес-службі, додавши, що за результатами розслідування колишньому гендиректору державного охоронного підприємства та його заступнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - УНІАН), ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення" - УНІАН) Кримінального кодексу України.
СБУ направила до суду обвинувальні акти у відношенні підозрюваних осіб.
Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".