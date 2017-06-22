СБУ викрила схему розкрадання грошей на фіктивних послугах з охорони ГТС

Служба безпеки України викрила злочинну схему розкрадання держпідприємством державних коштів шляхом надання фіктивних послуг з охорони об'єктів газотранспортної системи, оператором якої є держкомпанія "Укртрансгаз". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Правоохоронці встановили, що протягом 2013-2015 років керівництво одного з державних охоронних підприємств створило механізм розкрадання коштів при виконанні договорів по охороні об'єктів газотранспортної системи. Чиновники "на папері" залучали до виконання робіт приватні фіктивні структури, які не мали права, згідно з законодавством, здійснювати охорону держоб'єктів", - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що СБУ задокументувала, що в цей період охорона об'єктів критичної газотранспортної інфраструктури фактично відсутня.

"В умовах російської агресії це створювало потенційні загрози з боку терористичних угруповань і диверсійних груп і могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій у сфері газопостачання", - повідомили в прес-службі.

За інформацією СБУ, завдяки цій схемі зловмисники привласнили мільйони гривень державних коштів.

"На сьогодні, завдяки роботі співробітників спецслужби, повноцінна охорона об'єктів "Укртрансгазу" відновлена", - відзначили в прес-службі, додавши, що за результатами розслідування колишньому гендиректору державного охоронного підприємства та його заступнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" - УНІАН), ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення" - УНІАН) Кримінального кодексу України.

СБУ направила до суду обвинувальні акти у відношенні підозрюваних осіб.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".