Польща відновила прийом російського газу в свою систему після поліпшення якості палива, повідомив у п'ятницю газовий оператор країни Gaz-System.

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"23 червня о 6.00 Gaz-System, в зв'язку з поліпшенням параметрів якості природного газу відновив відбір палива в газотранспортну систему країни з газопроводу "Ямал" ("Ямал-Європа" – ред.)", - йдеться в повідомленні, передає Прайм.

У середу польський газовий оператор Gaz-System повідомив, що Польща призупинила відбір в свою газотранспортну систему російського газу з трубопроводу "Ямал-Європа".

Він пояснив це тим, що газ не відповідає якісним параметрам, зазначеним в інструкції з руху та експлуатації газотранспортної системи (IRiESP). Gaz-System припинив прийом газу 21 червня о 6.00.

"Газпром" з середини четверга почав подавати газ контрактної якості в газотранспортну систему Польщі, говорив журналістам представник "Газпром експорту".