За місяць з "ДНР" до Росії вивезли понад 76 тисяч тонн вугілля – ІС

Згідно із затвердженим міністерством економічного розвитку РФ планом, у травні 2017 р. з використанням парку АТ «РЖД Логістика» в РФ було незаконно вивезено 76,3 тис. тонн вугільної продукції c окупованої території Донецької області.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», з 76,3 тис. тонн вугільної продукції: 9,8 тис. тонн вугілля видобуто на підприємствах державної форми власності, 63,8 тис. тонн вугілля видобуто підприємствами вторинного ринку, 2,7 тис. тонн видобуто ПАТ «Шахта Жданівська».

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Видобуте на окупованій території вугілля відправилося на адресу Новочеркаської ГЕС в Новочеркаську Ростовської області.

«За такі незаконні дії структура, спеціально створена «днр» - «ДП республіканський центр «Вугілля Донбасу» - отримала винагороду у розмірі 7,2 млн російських рублів», – додали в ІС.