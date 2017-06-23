Нафта на порозі найсильнішого за 20 років зниження цін

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, відновившись після різкого зниження на початку тижня, проте котирування сировини готуються показати найсильніше зниження за перше півріччя за 20 років всупереч скороченню видобутку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту Brent торгувалися по $45,40 за барель, що на 0,40 відсотка вище за попереднє закриття.

Ф'ючерси на американську марку WTI підвищилася на 0,35 відсотка до $42,89 за барель, повідомляє Рейтер.

Ціни на нафту впали майже на 20 відсотків цього року всупереч спробам ОПЕК та інших нафтовиробників скоротити видобуток на 1,8 мільйона барелів на добу, про який вони домовилися в січні.

Це найгірша динаміка для ринку нафти за півріччя з 1997 року, коли зростання видобутку і азіатський фінансова криза призвели до різкого зниження цін.

Слабкі ринки пов'язані з сумнівами у здатності ОПЕК усунути надлишок, який зберігається з 2014 року, оскільки пропозиція істотно перевищує попит.

Виробництво сировини в США збільшилося за останній рік більш ніж на 10 відсотків до 9,35 мільйона барелів на добу, наблизившись до рівня провідного експортера Саудівської Аравії, в основному за рахунок зростання видобутку сланцевої нафти.

Зважаючи на нарощування видобутку нафтові сховища залишаються переповненими.