Гройсман: українські держкомпанії не закуповують вугілля у Росії

Українські державні компанії не закуповують дефіцитне вугілля в Росії, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під години уряду у Верховній Раді.

Читайте такожЗа місяць з "ДНР" до Росії вивезли понад 76 тисяч тонн вугілля – ІС

«За інформацією Міністерства палива та енергетики, жодна державна компанія не закуповує вугілля в країни-агресора», - сказав Гройсман.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що уряд вживає всіх необхідних заходів для диверсифікації поставок антрацитового вугілля, яке стало дефіцитним у результаті захоплення бойовиками на Донбасі видобувних підприємств.

«Ми робимо заміщення вугілля на інші види палива, особливо - антрацитна група, яка сьогодні міститься в українських надрах, і яку було вкрадено російськими бойовиками за допомогою деяких українських псевдопатріотів», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Україна у зв'язку з дефіцитом вугілля антрацитної групи, що виник внаслідок блокади тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, повинна імпортувати це паливо з різних країн, за винятком країни-агресора - Росії.

За словами прем'єра, Росія продає продукцію захоплених українських підприємств у зоні проведення АТО в треті країни і фінансує за виручені кошти свою армію і бойовиків на Донбасі.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-травні 2017 року скоротився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 15,791 млн тонн.