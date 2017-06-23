Гройсман обіцяє спростити дозвільні процедури в енергетиці

Уряд України підготує ініціативи щодо спрощення дозвільних процедур в енергетичній галузі, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години уряду у Верховній Раді.

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«Все те, що стосується енергетики, потрібно дозвільні процедури спрощувати. Тут нам потрібно коригувати національне законодавство, шановні друзі ... Будемо вносити спільні ініціативи щодо спрощення дозвільних процедур», - сказав прем'єр.

При цьому Гройсман зазначив, що складність дозвільних процедур залежить не тільки від центральних, а й від місцевих органів влади.

«Тут дозвільні процедури пов'язані не тільки з рішеннями центральних органів влади, а й з місцевими органами влади. А там втручається так звана політична складова, яка не завжди відповідає нашим національним інтересам щодо енергоефективності», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що Україна повинна спростити процедуру видачі або продовження дії спеціальних дозволів, які отримують державні і приватні газовидобувні компанії, для нарощування видобутку природного газу.

За словами Гройсмана, Україна має намір до 2020 року збільшити видобуток газу до 27 млрд куб. м на рік. Для реалізацій цієї мети газовидобувні компанії повинні отримувати спецдозволи на право розробки нових родовищ або продовження видобутку на вже існуючих.