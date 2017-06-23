Кабмін не поспішає - "Нафтогаз" вирішив сам розробити план модернізації ГТС

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" самостійно забезпечить розробку плану модернізації газотранспортної системи (ГТС) з-за затримок з боку уряду, - повідомила прес-служба держхолдингу.

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"Пунктом 2 затвердженого плану анбандлинга (поділ "Нафтогазу" за напрямами виробництва, транспортування та постачання газу - УНІАН) передбачено, що до початку жовтня 2016 року Міністр енергетики і вугільної промисловості повинно було забезпечити впровадження структури корпоративного управління нового оператора у відповідності з планом дій з його корпоративного управління. Це передбачало, зокрема, призначення наглядової ради з більшістю незалежних директорів і компетентного менеджменту. Однією з перших завдань цього менеджменту повинна була стати розробка довгострокового плану розвитку української ГТС, зокрема, її модернізації. На жаль, уряд не тільки не завершило виконання плану корпоративного управління нового оператора, але і не приступив до його реалізації", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що менеджмент нового оператора ГТС мав почати виконувати стандартні функції європейського оператора, які зараз не виконуються ані "Укртрансгазом", ані "Нафтогазом". При цьому реалізація цих функцій можлива до отримання рішення в Стокгольмі в арбітражному провадженні з транзитним контрактом.

У свою чергу, "Нафтогаз" залучив в якості менеджера проекту по анбандлингу польський підрозділ PwC, яке має практичний досвід проведення анбандлинга за правилами ЄС у Польщі, Греції та Німеччини. В рамках цього проекту "Нафтогаз" буде працювати над тим, щоб на практиці почати процес анбандлинга.

"Нафтогаз", як акціонер "Укртрансгаз", забезпечує фінансування всіх обґрунтованих робіт для надійної роботи системи. Ми чекали появи менеджменту нового оператора, але цього не відбувається, і подальше зволікання з прийняттям плану модернізації ГТС неприпустимо", – цитує прес-служба главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

У свою чергу, в Міненерговугілля повідомили, що відомство послідовно реалізує план корпоративного управління оператора національної газотранспортної системи та своєчасно завершить розпочату реформу.

"З боку Міненерговугілля немає ніяких затримок у виконанні урядового плану з реформування ГТС. Міненерговугілля планує найближчим часом оголосити конкурс з відбору членів незалежної наглядової ради та менеджменту новоствореного оператора ГТС "Магістральні газопроводи України". У той же час профільний департамент міністерства вже розробив довгостроковий план розвитку і модернізації української газотранспортної мережі", – повідомила прес-служба відомства.

Як повідомляв УНІАН, поділ "Нафтогазу" – одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей час Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку як основний орган влади, який займається "Нафтогаз", представляли різні моделі функціонування компанії.

У липні минулого року Кабінет міністрів України затвердив план реструктуризації НАК "Нафтогаз України", що передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування, зберігання та видобутку природного газу.