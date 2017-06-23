Німецька компанія через низьку якість обмежила прийом російського газу

Німецька газотранспортна компанія Gascade продовжила обмеження на прийом газу з газопроводу "Ямал-Європа" до 26 червня, йдеться в повідомленні компанії.

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Обмеження пов'язані з низькою якістю газу, уточнюється в повідомленні. При цьому обмеження торкнулися близько 40% потужностей, днем раніше вони поширювалися лише на 8% потужностей системи, повідомляє Прайм.

У той же час оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System повідомив, що Польща в п'ятницю відновила прийом російського газу в свою систему після поліпшення якості палива.

У середу Gaz-System повідомив, що Польща призупинила відбір в свою газотранспортну систему російського газу з трубопроводу "Ямал-Європа". Він пояснив це тим, що газ не відповідає якісним параметрам, зазначеним в інструкції з руху та експлуатації газотранспортної системи (IRiESP).