У Раді пропонують відшкодовувати кошти громадянам, які самотужки оплачували будівництво трансформаторних підстанцій

Представники УКРОПу зареєстрували у Верховній Раді проект закону № 6635 «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо запровадження стимулюючого тарифоутворення при приєднанні електроустановок до електричних мереж». Документом пропонується зобов'язати обленерго повертати інвесторам витрачені на будівництво трансформаторних підстанцій та ліній електропередачі кошти протягом п'яти років після отримання об'єктів на баланс.

«Мета впровадження стимулюючого тарифоутворення насамперед полягає в активізації залучення коштів для модернізації мереж. Це дозволить зменшити кількість і тривалість аварійних відключень, а отже – підвищиться рівень якості та надійності електропостачання, знизяться технологічні втрати електроенергії», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Автори документа зазначають, що при запровадженні RAB-регулювання споживачі не відчують зростання роздрібних тарифів, а плата за приєднання до мереж нових абонентів, навпаки, зменшиться. Це дозволить енергопостачальникам залучати масштабні інвестиції, при цьому питання розвитку регіонів буде вирішене без залучення коштів із державного бюджету. Крім того, визначення необхідного доходу від енергопостачальної діяльності стимулюватиме обленерго працювати більш ефективно, зокрема через залучення інвестицій, скорочення неефективних витрат та забезпечення якісного постачання електроенергії. За словами депутатів з УКРОПу, поки прибутки енергопостачальників регулюватимуться постановами НКРЕКП у ручному режимі, обленерго залишатимуться зацікавленими у штучному завищенні закладених у тарифах витрат, перетворюючи їх на доходи через сірі схеми. Система стимулюючого тарифоутворення вже довела свою ефективність у Великій Британії, Франції, Німеччині, Норвегії та інших країнах Європи. Крім того, перехід на нову систему передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

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Законопроект зареєстрували в парламенті нардепи Тарас Батенко, Ірина Констанкевич, Віктор Шевченко, Олександр Дубінін, Віталій Купрій, Валентин Дідич та Олександр Шевченко.

Довідка. Стимулюючий тариф, або RAB-регулювання (Regulatory Asset Base – регульована база інвестиційного капіталу) – це система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж і стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.