"Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу до столичної ТЕЦ-6

ПАТ «Укртрансгаз» зняло обмеження на транспортування газу до столичної ТЕЦ-6, введені наприкінці травня через систематичну несплату за послуги транспортування газу та накопичення боргів.

Як повідомили УНАН у Департаменті з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», наразі філія УМГ «Київтрансгаз» здійснила усі необхідні роботи з підготовки до відновлення транспортування природного газу для потреб ТЕЦ-6 у повному обсязі та очікує підтвердження від ПАТ «Київгаз» та споживача про готовність приймати природний газ.

«Зважаючи на негативні соціальні наслідки обмеження подачі газу на зазначену ТЕЦ та прагнучи не допустити розбалансу в енергосистемі Києва та області, «Укртрансгаз» погодився поновити газопостачання, хоча із 61 млн грн боргу за транспортування газу для виробництва електроенергії на даний момент до «Укртрансгазу» надійшло лише 20 млн грн. Загальна заборгованість ПАТ «Київенерго» перед «Укртрансгазом» за послуги транспортування становить близько 330 млн грн. Це майже половина заборгованості усіх виробників теплової енергії України перед «Укртрансгазом», - йдеться у повідомленні.

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23 червня Київська міська держадміністрація надіслала до «Укртрансгазу» листа, яким гарантувала контроль за виконанням «Київенерго» у строк до 30 червня своїх зобов’язань щодо погашення заборгованості перед «Укртрансгазом» у сумі 41 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня поточного року «Київтрансгаз», структурний підрозділ «Укртрансгазу» і дочірня компанія «Нафтогазу», повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує тепловою енергією ряд районів столиці, а також виробляє електроенергію. За даними «Київенерго», причиною припинення газопостачання стали накопичені борги за газ і транспортування газу.

За словами представників «Київенерго», борги компанії були зумовлені тим, що держава не погасила борги за субсидіями, які покривали частину витрат населення на оплату комунальних послуг.

21 червня в «Укртрансгазі» заявили, що готові відновити подачу газу на теплоелектроцентралі Києва за умови виплати 60 млн грн боргу.