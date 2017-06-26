Слабкість долара дозволила цінам на нафту піднятися

Ціни на нафту виросли більш ніж на один відсоток у понеділок вранці на тлі слабкого долара, але нарощування бурової активності в США стримало подальший підйом ринку, пише Reuters.

До 9:14 за Києвом ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 1,05% до $46,02 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $43,46 за барель, що на 1,05% вище попереднього закриття.

Аналітики відзначають, що поточний підйом котирувань пояснюється закриттям коротких позицій. Фундаментальних факторів, що підтримують ціни, на їхню думку, небагато.

Хоча ціни на нафту відійшли від 10-місячних мінімумів, вони як і раніше приблизно на 13% нижче рівня кінця травня, коли картель ОПЕК і кілька країн поза організації домовилися продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців до березня 2018 року задля відновлення балансу світового попиту і пропозиції.

Серед факторів, що стримують подальший підйом ринку, зростання видобутку нафти в країнах, що не підписали глобальний пакт, у тому числі в США.

Кількість бурових установок у США також продовжує неухильно рости і минулого тижня збільшилася на 11 штук до 758, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.