Україна планує закупити мінімум 2 мільйони тонн вугілля зі США - Порошенко

Україна планує закупити мінімум 2 млн тонн вугілля зі США в умовах максимального сприяння американської сторони.

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Про це президент України Петро Порошенко заявив у інтерв'ю українським телеканалам у неділю, 25 червня.

«Ви знаєте, що після захоплення українських підприємств на окупованій території ми відмовилися від купівлі вугілля з окупованих територій. І для забезпечення прозорості на енергетичному ринку ми домовилися про те, що американське вугілля з Пенсільванії за конкурентними цінами (буде поставлятися до України - УНІАН)", - сказав Порошенко.

«У нас буде повне сприяння і департаменту Міністерства торгівлі, і Міністерства енергетики, і нової Адміністрації, і Конгресу. Будемо мати гарантовані поставки мінімум 2 млн тонн вугілля. Для цього створені всі умови. Зараз мають тільки укладатися контракти з енергетичної безпеки», - сказав президент.