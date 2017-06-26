Запаси газу в українських сховищах збільшилися до 11 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 17 по 26 червня зросли на 3,3%, або на 355 млн куб. м, - до 11,206 млрд куб. м з 10,851 млрд куб. м. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

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За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 26 червня становив близько 54 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон з 8,4 млрд куб. м. 13 березня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування.