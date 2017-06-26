ДніпроОДА залучила 320 мільйонів гривень інвестицій на будівництво біогазової електростанції

Дніпропетровська ОДА залучила 320 млн грн інвестицій для будівництва біогазової електростанції на стоках Дніпроводоканалу. Відповідний меморандум міжДніпроОДА, міськрадою Дніпра, водоканалом та інвесторомбув підписаний 26 червня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Юрій Голик, радник головиДніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

«Екологічний проект. Найсучасніша в світі технологія. Перше таке виробництво в Україні. І все це - в Дніпрі. Біогазова електростанція на стоках Дніпроводоканалу. Виробництво електроенергії на рік - 25 500 МВт. Сьогодніінвестор, ОДА, міськрада Дніпра та водоканал підписаливідповідний меморандум. Вся проектна та технічнадокументація вже готові. Це - прямий шлях на сесіюміськради і отримання інвестором в суборенду ділянкиземлі на водоканалі. Це - гарантія того, що вже через п'ятнадцять місяців буде побудована і запрацює сучаснабіогазова електростанція в Дніпрі, яка вирішитьдесятиліттями нерозв'язувану проблему очищення стоківводоканалу», - написав він.

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Голик підкреслив, що реалізація проекту дасть нові робочімісця в регіоні та принесе додаткові податки в місцевийбюджет, а також відзначив злагоджену роботу ОДА і міськради Дніпра заради спільного результату.

«320 млн гривень інвестицій за 250 км від лінії фронту. Просто тому, що нам вірять. І це - тільки перші інвестиції, заплановані нами на цей рік. Попереду - три сучасниххімічних заводи в Індустріальному парку і ТЕЦ на ТПВ. І цевже рахунок інвестицій на мільярди», - заявив радникголови ОДА.

Як раніше заявляв голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, зростання регіональних соціально-економічних показників на Дніпропетровщині є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні. «Ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах наскільки розширилися можливості для місцевих громад», - зазначив Валентин Резніченко.

