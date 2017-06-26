"Енергоатом" почав самостійно перевіряти ядерне паливо компанії Westinghouse
«Атомремонтсервіс» вже провів дві інспекції палива, що дозволило «Енергоатому» заощадити на закупівлі таких послуг близько 7,5 млн грн.
Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» цього року почала самостійно проводити перевірки ядерного палива, яке надходить на Запорізькій та Южно-Українську АЕС і виготовляэться американсько-японською компанією Westinghouse. Про це повідомляє прес-служба компанії.
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«Якщо раніше інспекцію ядерного палива проводили фахівці компанії Westinghouse Electric Sweden AB, то вже починаючи з 2017 року відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» самостійно виконує весь комплекс інспекції: збір і налагодження Стенду інспекції та ремонту палива (СІРТ, обладнання для перевірки палива – УНІАН) і всіх його вимірювальних систем, контролю виконання палива і подальший демонтаж стенду», – йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, «Атомремонтсервіс» вже провів дві інспекції палива, що дозволило «Енергоатому» заощадити на закупівлі таких послуг близько 7,5 млн грн.
«У червні 2017 року персонал «атомре-монтсервісу» провів чергову інспекцію палива в обсязі восьми ТВЗ-WR (тепловиділяючі збірки виробництва Westinghouse – УНІАН) на енергоблоці №5 Запорізької АЕС. Досвід і практичні навички, отримані «Атомремонтсервісом» в 2017 році, підтверджують, що персонал підрозділу готовий до самостійного проведення інспекцій ядерного палива з використанням СІРТ», – відзначили в прес-службі.
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Згідно з повідомленням, на найближчий час перед «Атомремонтсервісом» стоять такі завдання: доопрацювання СІРТ для забезпечення можливості контролю ТВЗ-А (тепловиділяючі збірки виробництва російської компанії ТВЕЛ), удосконалення конструкції стенду для вилучення сторонніх предметів зі збірок, проведення планових інспекцій палива на енергоблоках АЕС в період тривалих капітальних ремонтів без впливу на терміни проведення таких ремонтів.
Також у прес-службі повідомили, що раніше компанія Westinghouse спроектувала і виготовила Стенд інспекції та ремонту палива для здійснення контролю ядерного палива протягом чотирьох паливних циклів. У 2014 році «Атомремонтсервіс» пройшов навчання на такому стенді, а в 2015-2016 роках разом з фахівцями Westinghouse брав участь в інспекції палива на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС.
«У січні 2017 року на базі «атомре-монтсервісу», а саме – в приміщенні тренажерних циклів СІРТ, фахівці компанії Westinghouse провели навчання операторів стенду з числа персоналу «атомре-монтсервісу» з видачею відповідних сертифікатів міжнародного зразка», – додали в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії «ТВЕЛ» «Енергоатом» раніше уклав договір з компанією Westinghouse. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок був підключений до енергомережі країни.
У лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року «Енергоатом» імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% – з Росії.
Також раніше повідомлялося, що в 2018 році «Енергоатом» планує заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо від компанії «ТВЕЛ».
Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.