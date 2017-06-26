"Енергоатом" почав самостійно перевіряти ядерне паливо компанії Westinghouse

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» цього року почала самостійно проводити перевірки ядерного палива, яке надходить на Запорізькій та Южно-Українську АЕС і виготовляэться американсько-японською компанією Westinghouse. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Якщо раніше інспекцію ядерного палива проводили фахівці компанії Westinghouse Electric Sweden AB, то вже починаючи з 2017 року відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» самостійно виконує весь комплекс інспекції: збір і налагодження Стенду інспекції та ремонту палива (СІРТ, обладнання для перевірки палива – УНІАН) і всіх його вимірювальних систем, контролю виконання палива і подальший демонтаж стенду», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, «Атомремонтсервіс» вже провів дві інспекції палива, що дозволило «Енергоатому» заощадити на закупівлі таких послуг близько 7,5 млн грн.

«У червні 2017 року персонал «атомре-монтсервісу» провів чергову інспекцію палива в обсязі восьми ТВЗ-WR (тепловиділяючі збірки виробництва Westinghouse – УНІАН) на енергоблоці №5 Запорізької АЕС. Досвід і практичні навички, отримані «Атомремонтсервісом» в 2017 році, підтверджують, що персонал підрозділу готовий до самостійного проведення інспекцій ядерного палива з використанням СІРТ», – відзначили в прес-службі.

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Згідно з повідомленням, на найближчий час перед «Атомремонтсервісом» стоять такі завдання: доопрацювання СІРТ для забезпечення можливості контролю ТВЗ-А (тепловиділяючі збірки виробництва російської компанії ТВЕЛ), удосконалення конструкції стенду для вилучення сторонніх предметів зі збірок, проведення планових інспекцій палива на енергоблоках АЕС в період тривалих капітальних ремонтів без впливу на терміни проведення таких ремонтів.

Також у прес-службі повідомили, що раніше компанія Westinghouse спроектувала і виготовила Стенд інспекції та ремонту палива для здійснення контролю ядерного палива протягом чотирьох паливних циклів. У 2014 році «Атомремонтсервіс» пройшов навчання на такому стенді, а в 2015-2016 роках разом з фахівцями Westinghouse брав участь в інспекції палива на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС.

«У січні 2017 року на базі «атомре-монтсервісу», а саме – в приміщенні тренажерних циклів СІРТ, фахівці компанії Westinghouse провели навчання операторів стенду з числа персоналу «атомре-монтсервісу» з видачею відповідних сертифікатів міжнародного зразка», – додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії «ТВЕЛ» «Енергоатом» раніше уклав договір з компанією Westinghouse. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок був підключений до енергомережі країни.

У лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року «Енергоатом» імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решта 58,4% – з Росії.

Також раніше повідомлялося, що в 2018 році «Енергоатом» планує заповнити активну зону одного з реакторів виключно палива виробництва Westinghouse, повністю замінивши ним російське паливо від компанії «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.