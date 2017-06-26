"Нафтогаз" про суперечки у ЄС щодо "Північного потоку-2": по-тихому побудувати вже не вийде

«Нафтогаз України» прокоментував суперечки у Європі з приводу доцільності реалізації проекту «Північний потік-2», спрямованого на поставки російського газу в Європу в обхід України.

Як зазначає прес-служба оператора на своїй сторінці у Facebook, коментуючи статтю на сайті британського видання The Telegraph під назвою «Німецький газовий пакт з путінською Росією загрожує Альянсу», з минулого тижня триває публічна суперечка щодо того, що більше розколює Євросоюз.

«Чи це перспектива американських санкцій, які завадять п'ятьом європейським компаніям заробити додаткові прибутки? Чи вже геть нескромна підтримка деякими політиками проекту Північний потік-2, який зашкодить більшості європейських споживачів?», – розмірковують у Нафтогазі.

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У повідомленні зазначається, що є сторони з позицією "це просто бізнес", мовляв не можна дратувати Газпром, та є позиція "ми занепокоєні, але що ж поробиш".

«Є сторони, які кажуть про небезпеку російського проекту обхідного газопроводу Північний потік 2, порушення принципу солідарності по відношенню до більшості європейських країн та загрози для самої Німеччини. Є такі, хто цікавиться, чому у Газпрома в Європі вже дуже спеціальні умови, а їм планують ще бонусів додати», – зазначають у «Нафтогазі».

Аналізуючи європейську пресу, відомство виокремлює основні тези, що лунали у ЗМІ з приводу «Північного потоку-2» останнім часом: "Європа сама розбереться, в кого і як купувати газ! Не лізьте в наш город!", кажуть стримані зазвичай німецькі дипломати. "Molotov-Ribbentrop 2 pipeline", кажуть поляки. "Німецький газовий пакт з путінською Росією", продовжують британські журналісти.

«Що буде в результаті, невідомо. Але по-тихому побудувати вже не вийде», – резюмували у «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». Тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що якщо Росія і деякі західні компанії побудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд доларів прибутку, Словаччину - 0,8 млрд доларів, Польщу - 0,4 млрд доларів, а також поставить під загрозу енергетичну незалежність ЄС.

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За оцінками глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, цей газопровід жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступ до нових джерел газу. Також, за словами Коболєва, реалізація проекту «Північний потік-2» призведе до того, що пункти входу російського газу в ЄС будуть майже повністю сконцентровані в Німеччині. Однак наявні газопроводи між північчю Німеччини і країнами Центральної та Східної Європи не мають достатніх потужностей, щоб доставити необхідні обсяги газу у східні європейські регіони.

24 квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Нагадаємо, нові санкції проти Росії, схвалені в середині червня Сенатом США зачіпають європейські країни, які беруть участь у газових проектах з Росією, таких як "Північний потік-2". Через це міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель і канцлер Австрії Крістіан Керн закликали США скорегувати схвалений Сенатом законопроект про посилення санкцій проти Росії у сфері енергетики.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першою ниткою «Північного потоку».