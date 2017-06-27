Євроатом ратифікував угоду Україна-ЄС - Клімкін
Євроатом ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Європейське співтовариство з атомної енергії (Євроатом) у понеділок, 26 червня, ратифікувало угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter.
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"Євроатом ратифікував сьогодні угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Ще один привід для гарного настрою", - написав міністр.
ЄВРОАТОМ ратифікував сьогодні Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Ще один привід для гарного настрою :) #AssociationAgreement— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 26, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, 13 червня у Міністерстві юстиції Нідерландів було підписано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
12 червня, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.