Ціна на нафту Brent знову пішла вниз

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 27 червня 2017 року, опустилася нижче позначки $46 за барель, повідомляє РБК-Україна.

Так, станом на 08:20 за київським часом нафта Brent торгувалася на позначці в $45,98 за барель. Це на 0,09% вище рівня закриття попередніх торгів.

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Хоча ціни на нафту відійшли від 10-місячних мінімумів, вони як і раніше приблизно на 13% нижче рівня кінця травня, коли картель ОПЕК і кілька країн поза організації домовилися продовжити терміни скорочення видобутку на дев'ять місяців до березня 2018 року задля відновлення балансу світового попиту і пропозиції.

Серед факторів, що стримують подальший підйом ринку, зростання видобутку нафти в країнах, що не підписали глобальний пакт, у тому числі в США. Кількість бурових установок у США також продовжує неухильно рости і минулого тижня збільшилася на 11 штук до 758, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.