"Нафтогаз" похвалився рекордом: перерахував до держбюджету 13 мільярдів дивідендів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила перерахування до державного бюджету дивідендів за 2016 рік у розмірі 13,3 млрд грн, сказано в повідомленні.

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«Це рекордна сума, яку було сплачено в бюджет державною компанією у вигляді дивідендів за всю історію незалежності України», - відзначили в прес-службі.

Крім того, «Нафтогаз» перерахував до бюджету авансові внески з податку на прибуток, нараховані на суму дивідендів, у розмірі 2,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2016 році отримав 22,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як у 2015 році компанія отримала 35 млрд грн чистого збитку. Валовий прибуток «Нафтогазу» за підсумками 2016 року становив 70,96 млрд грн, що в 8,4 раза більше від показника 2015 року. Дохід холдингу в 2016 році виріс на 48% - до 192,8 млрд грн.