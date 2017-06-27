Парубій розповів про небезпеку для України від будівництва "Північного потоку-2"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що одним з найважливіших зовнішньополітичних завдань України є блокування будівництва Росією газопроводу в обхід України “Північний потік-2”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

“Енергетична безпека нашої держави є основою для розвитку нашої економіки, гарантією того, що Путін більше ніколи, як у 2009 році, не перекриє нам газовий вентель. Безпека України, в тому числі й енергетична, невіддільна від безпеки Європи. Зараз ми працюємо для того, щоб дати відсіч новітній російській енергетичній зброї. Не тільки економічно і політично, але й воєнно небезпечному “Норд Стрім-2”. Я не перебільшую — воєнно небезпечному. Тому що Росія більше не буде стримуватися від широкомасштабного вторгнення в Україну, коли не буде на нашій території газотранспортної системи, якою Росія постачає газ на західноєвропейський ринок”, - сказав Парубій.

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Також він додав, що “Північний потік-2” може стати для Росії джерелом колосальних прибутків, які можуть бути спрямовані “для посилення агресивних воєнних дій як у Сирії, так і в Україні. Це механізм політичного тиску на країни ЄС”.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючою першою ниткою «Північного потоку».

На початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2».