"Укренерго" і "Київенерго" зазнали хакерських атак

Державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми - «Укренерго» зазнала хакерської атаки, стабільність роботи енергосистеми не порушено, повідомили УНІАН у прес-службі держкомпанії.

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«Були проблеми з комп'ютерами в офісі. Зараз усуваємо неполадки. На стабільності роботи енергосистеми це ніяк не позначилося», - повідомили у прес-службі держкомпанії.

У столичній енергопостачальній компанії «Київенерго» УНІАН також повідомили про хакерську атаку на підприємство. "Через вірусні атаки на програмне забезпечення «Київенерго» контакт-центр 15-88 і Центри обслуговування клієнтів зараз працюють в обмеженому режимі», - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2015 року українське підприємство «Прикарпаттяобленерго» повідомило про те, що хакери здійснили напад на його комп'ютерну систему, внаслідок чого близько 700 тис. жителів Івано-Франківської області залишилися без електроенергії.

Згідно з даними Держспецзв'язку, крім «Прикарпаттяобленерго», кібернападам піддалися також «Київобленерго», «Чернівціобленерго», «Хмельницькобленерго» і «Харківобленерго».

Служба безпеки України 28 грудня заявила, що спробу ураження комп'ютерної мережі об'єктів енергетичного комплексу здійснили російські спецслужби.

16 січня 2016 року IT-фахівці аеропорту «Бориспіль» виявили ознаки хакерського проникнення в інформаційні системи аеропорту з використанням того самого вірусу, що і у випадку нападів на об'єкти енергетичного комплексу.

20 січня національна енергетична компанія «Укренерго» поінформувала команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA при Держспецзв'язку про чергову хакерську атаку, під час якої зловмисники від імені «Укренерго» надсилали на електронні адреси підприємств електроенергетики заражений вірусом файл.

12 лютого заступник міністра енергетики США Елізабет Шервуд-Рендал у своїй презентації на зустрічі з представниками енергетичної галузі заявила, що за кібернападами на об'єкти української енергетики стоять російські хакери.