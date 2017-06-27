Єврокомісія отримала мандат на переговори з Росією щодо газопроводу "Північний потік-2"

Країни-члени ЄС підтримали пропозицію надати Європейській комісії право почати переговори про будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте такожПарубій розповів про небезпеку для України від будівництва "Північного потоку-2"

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на EUobserver.

"Мандат був наданий, і це було закрите засідання", - заявила представник Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Прес-секретар Мальтійського головування в ЄС Пабло Мікаллеф сказав, що "приблизно 13 держав-членів" схвалили ідею, коли міністри енергетики ЄС зустрілися на неформальних переговорах в Брюсселі в понеділок.

Законодавство ЄС зобов'язує російську державну компанію "Газпром" відкрити монополію "Північного потоку-2" конкурентам ЄС. Ця вимога раніше призвела до зникнення попереднього російського проекту газопроводу "Південний потік" дном Чорного моря до Болгарії.

Читайте такожРосія не хоче вести переговори з Єврокомісією щодо газопроводу "Північний потік-2"

Але Іктонен зазначила, що "мова йде не про вето Єврокомісії, не про майбутнє газопроводу, не про те, схвалить Єврокомісія проект чи ні".

Вона зазначила, що переговори між комісією і Росією будуть проведені таким чином, щоб забезпечити "юридичну визначеність" щодо газопроводу, і вони не будуть "чимось захоплюючим або незвичайним", оскільки чиновники ЄС вже проводили подібні переговори з "третіми країнами" за іншими проектами.

Міністр енергетики Данії Ларс Крістіан Ліллехольт, який був одним із 13 міністрів, які підтримали пропозицію, сказав: "Я дуже задоволений. Це було найкраще, що могло б вийти із цієї зустрічі".

"Північний потік-2" сконцентрує поставки російського газу на одному маршруті в Німеччину дном Балтійського моря з 2020 року.

Але його критики, включаючи країни Північної Європи, країни Балтії, а також Польщі та США, говорять, що це завдасть шкоди енергетичній безпеці ЄС і нашкодить Україні, тому, що її газопровід стане застарілим.

Як відомо, ряд європейських країн виступили проти будівництва трубопроводу, вважаючи, що він зробить ЄС заручником Москви.

Нагадаємо, раніше президент Європейської ради Дональд Туск написав лист президенту ЄК Жану-Клоду Юнкеру, в якому зазначив, що будівництво газопроводу зміцнить позиції Росії.