Об'єднана енергосистема України працює стабільно, незважаючи на загрозу хакерських атак – Міненерго

Об'єднана енергосистема України працює стабільно, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості, коментуючи масштабну хакерську атаку, якої зазнали кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів, в тому числі енергокомпанії.

«Сьогодні спостерігаються втручання в роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу України. Зафіксовано збої в комп'ютерних мережах державних і приватних підприємств галузі. Зараз фахівці з'ясовують причини несанкціонованого втручання і ступінь загрози», - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що відомство вживає заходів з метою недопущення втрати інформації та пошкодження технічних засобів.

«Міністерство здійснює координацію роботи щодо забезпечення сталої роботи об'єднаної енергосистеми України», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки. Про хакерську атаку на свої ресурси повідомила державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго», а також столична енергопостачальна компанія «Київенерго». Крім того, про хакерську атаку повідомила найбільша українська компанія експрес-доставки «Нова пошта».