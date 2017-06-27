Аналог віруса-вимагача WannaCry не несе реальних загроз для енергосистеми - "Укренерго"

В «Укренерго» заявили, що аналог вірусу-вимагача WannaCry не несе реальних загроз для енергосистеми "Укренерго". Про це повідомив в. о. керівника компанії Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

«Реальних загроз для енергосистеми цей вірус не несе, фаховість наших диспетчерів і інженерів дозволяє управляти ОЕС України і за відсутності частини програмних комплексів, які працюють під операційною системою Windows. Сподіваюся, скоро проблему буде вирішено. Ми активно працюємо над всім комплексом питань щодо кібербезпеки вже 6 місяців», - написав Ковальчук.

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Той же час, за словами Ковальчука, не можна недооцінювати ризики.

«Крім загальнорозповсюджуваних, ми вже стикалися зі спеціально розробленими для нанесення шкоди саме енергетичному сектору. Вважаю, що всі державні установи і підприємства мають об'єднати свої зусилля з приватним сектором у напрацювання дієвих механізмів захисту від сучасних форм тероризму», - написав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні 27 червня хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти "Київенерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" та "Нова пошта", комп'ютерну мережу Кабміну, столичний метрополітен.

Пізніше у Службі безпеки України пояснили, що масові хакерські атаки на низку українських компанії могли бути організовані з території РФ.