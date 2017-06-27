Стокгольмський арбітраж може винести остаточне рішення за контрактом на закупівлю газу з "Газпромом" у листопаді

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що Стокгольмський арбітраж в рамках позову Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до російського газового монополіста «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу може винести остаточне рішення наприкінці листопада. Про це Зеркаль повідомила в ефірі «5-го каналу».

Зокрема, її запитали, коли буде остаточне рішення арбітражу стосовно позову НАК «Нафтогаз України» до «Газпрому» щодо газових контрактів від 2009 року.

"Зараз трохи посунули терміни і попередньо - це кінець листопада", - сказала заступник міністра.

За її словами, це пов'язано з тим, що "перш за все - це підрахунки, які стосуються виконання рішення по суті арбітражу".

"Вони мають бути проведені сторонами. Сторони мають дійти до спільного знаменника. Після цього, якщо вони не доходять до спільного знаменника, тоді вже арбітраж підключається до розгляду цього питання", - додала заступник міністра..

Разом з тим, вона зазначила, що на це ще впливає фактор літніх відпусток.

"Ще вони розглядають це у прив'язці до другої справи. Це справа з транзиту. І звичайно, тут є певна кореляція", - сказала Зеркаль.

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"Насправді ми зацікавлені самі в тому, щоб з цих двох справ підрахунки були за паралелями", - зазначила дипломат.

У цьому зв'язку Зеркаль зауважила, що рішення щодо другої справи також очікується на кінець листопада.

"Вони запаралелили ці дві справи…Зараз мають відбутися підрахунки з усіх періодів, з усіх перерахунків - тобто, це займе певний час на те, щоб дійти якогось одного знаменника кожній стороні, потім провести якісь консультації і після цього, якщо не знайдуть сторони спільного знаменника, вже буде арбітраж. Також йому потрібен буде якийсь час. Але це приблизно. Вони сказали, що вони бачать, що це буде у кінці листопада ", - заявила представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року в Стокгольмі були проведені усні слухання позицій сторін у рамках спору щодо транзитного контракту.

31 травня 2017 року «Нафтогаз України» отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу в рамках позову української компанії до російського газового монополіста «Газпрому» щодо контракту на закупівлю газу.

За даними «Нафтогазу», Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу української компанії про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов. Крім того, арбітраж скасував вимогу «Газпрому», відповідно до якої Україна повинна щорічно купувати 52 млрд куб. м газу або сплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»). Також суд задовольнив вимогу «Нафтогазу» і повністю скасував заборону з боку «Газпрому» на реекспорт газу.

Як відомо, Україна в особі «Нафтогазу України» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС через територію України і щодо купівлі-продажу Україною російського газу.

За даними «Нафтогазу», станом на 29 травня 2017 року сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» за контрактом на закупівлю газу становить 30,3 млрд дол. (із яких 14,1 млрд дол. становлять вимоги щодо перегляду ціни за спожитий Україною газ у 2011-2015 роках), а з боку «Газпрому» до «Нафтогазу» - 47,1 млрд дол., з яких 34,45 млрд дол. як санкції за принципом «бери або плати».

За даними компанії «Укртрансгаз», станом на 22 червня Україна вже 573 дні не імпортує газ з Росії.