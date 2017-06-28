"Укренерго" підписала угоду про приєднання України до енергосистеми Європи

Компанія «Укренерго» підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи. Про це повідомив голова компанії Всеволод Ковальчук на своїй сторінці в Facebook.

«Угода про умови приєднання сьогодні підписана у Брюсселі під час Генеральної Асамблеї об'єднання операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E…Кілька років спільної роботи уряду, НКРЕКП, Міненерговугілля, «Укренерго» та енергогенеруючих компаній попереду. Проект Дорожньої карти вже розроблено, всі вимоги до модернізації нашої енергосистеми містяться в Угоді», - написав він.

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За словами Ковальчука, вперше Україна подала заявку на приєднання до енергетичної системи Європи ще 2006 року.

«Приєднання разом зі впровадженням нового закону про ринок електроенергії дозволить об'єднати ринки з сусідніми країнами, дасть справжню конкуренцію, поборе монополії», - зазначив керівник «Укренерго».

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про ринок електроенергії".

Прийняття цього закону є однією з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу в розмірі 600 мільйонів євро.

Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, а також враховує норми чинного Закону "Про функціонування ринку електричної енергії України", який визначає організацію ринку в цілому і передбачає проведення корпоратизації компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго".