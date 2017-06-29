Трамп має намір сьогодні оголосити про початок експорту вугілля із США до України - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп має намір протягом найближчої доби оголосити про початок експорту вугілля із США до України. Про це повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Читайте такожУкраїна планує закупити мінімум 2 мільйони тонн вугілля зі США - Порошенко«Трамп зробить відповідне оголошення під час виступу в четвер. У ньому він також повідомить про перегляд ряду норм в енергетичній сфері в США і загострить увагу на можливості створення нових робочих місць», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня президент Петро Порошенко заявляв в інтерв'ю українським телеканалам, що Україна планує закупити мінімум 2 млн тонн вугілля із США в умовах максимального сприяння з американської сторони.

За словами глави держави, після відмови від купівлі вугілля з окупованих територій Донбасу, Україна домовилася про його поставки з Пенсільванії за конкурентними цінами.

«Будемо мати гарантовані поставки мінімум 2 млн тонн вугілля. Для цього створено всі умови. Зараз мають лише укладатися контракти з енергетичної безпеки», - сказав Порошенко.