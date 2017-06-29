"Газпром експорт" ухилявся від сплати податків – доплатив в український бюджет 1,7 мільйона гривень

Одна з дочірніх зарубіжних компаній групи російського газового монополіста «Газпром» - «Газпром експорт» - була викрита в ухиленні від сплати податків, після чого компанія відшкодувала держбюджету України 1,7 млн грн недоплаченого податку на прибуток. Про це повідомляє прес-служба прокуратура Києва.

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«Слідством встановлено, що зазначене представництво («Газпром експорт» - УНІАН), отримавши конвертовану валюту в доларах США та російських рублях у вигляді фінансування від материнської компанії-нерезидента ТОВ «Газпромекспорт» (Росія), шляхом заниження валових доходів ухилилося від сплати податку на прибуток на суму понад 1,7 млн грн», - повідомили в прес-службі, додавши, що після попереднього розслідування компанія «Газпром експорт» в повному обсязі відшкодувала заподіяну шкоду і бюджет країни був поповнений на згадану суму.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Через те, що відповідач не сплатив штраф вчасно, на нього була додатково накладена санкція - також на 86 млрд грн.

Після цього ряд судових інстанцій підтвердили законність такого рішення АМКУ. Для його виконання 20 червня Державна виконавча служба України стягнула на користь держбюджету 80,8 млн грн дивідендів, які повинна була виплатити українська дочірня компанія «Газтранзит» на користь російського газового монополіста «Газпрому», а також наклала арешт на акції «Газпрому» в компанії «Газтранзит» на суму 30,3 млн грн.