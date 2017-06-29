В Ахметова заявили про готовність своїх антрацитових ТЕС до літнього піку споживання електроенергії

Криворізька і Придніпровська теплоелектростанції провели ремонти і накопичили достатні запаси дефіцитного вугілля антрацитної групи для проходження пікового споживання електроенергії в літні місяці 2017 року.

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Про це повідомляє прес-служба «ДТЕК-Енерго», яке є підрозділом найбільшого приватного енергохолдингу і власника цих станцій ДТЕК.

«Криворізька ТЕС минулого тижня успішно включила в мережу один із своїх семи енергоблоків. Запустити енергоблоки готова і Придніпровська станція, яка також працює на вугіллі антрацитної марки. Обидві станції підтвердили здатність включитися в об'єднану енергосистему України, щоб компенсувати потужність Дніпровського енерговузла під час ремонтів на АЕС і літніх пікових навантажень», - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в червні 2017 року обидві станції провели ремонти двох енергоблоків, а також на Криворізькій ТЕС до завершення підходить масштабна реконструкція енергоблоку №1.

«Зараз на складах обох ТЕС накопичено понад 195 тис. тонн вугілля антрацитової групи. Це запас палива, який дозволить станцій включитися в енергосистему України замість атомних енергоблоків, що пішли на ремонт», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР.

Для забезпечення стабільної роботи станцій, ДТЕК почав постачати вугілля з шахт Ростовської області і уклав контракт на постачання вугілля з ПАР в обсязі 675 тис. тонн з можливістю збільшення об'єму до 1 млн тонн. Перше судно в «Южному» ДТЕК прийняв 25 травня, друге очікується в середині липня.

За інформацією ДТЕК, Криворізька і Придніпровська станції були зупинені на початку квітня цього року на фоні нестачі палива.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська», шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик. Компанія володіє 9 з 14 ТЕС в Україні.