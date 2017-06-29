Нацкомісія видала трейдерам автомобільного палива ліцензії на постачання газу до України

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала компаніям-трейдерам автомобільного палива ліцензії на постачання газу до України.

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Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні НКРЕКП.

Зокрема, комісія видала ліцензії на постачання газу паливній компанії «Торговий дім «Сокар Україна», компанії-імпортеру зрідженого газу "Газтрон-Україна", концерну «Галнафтогаз», який володіє однією з найбільших в Україні мереж АЗС «ОККО», і іншим.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня НКРЕКП видала ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з постачання природного газу до України «Трафігура Юкрейн» - дочірньої компанії оного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura.