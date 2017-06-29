На два нові блоки на газовому вугіллі Слов'янської ТЕС витратять п'ять років і $716 мільйонів

Приватна енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» планує завершити будівництво двох нових енергоблоків Слов'янської ТЕС, які працюватимуть на вугіллі газової марки, що видобувається в Україні, у 2022 2023 роках. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба компанії.

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«Фізична реалізація проекту реконструкції енергоблоку №6 Слов'янської ТЕС з поділом на блоки 6а 6б і потужністю 330 МВт кожен розпочато в 2014 році... В березні 2017 року наказом Міненерговугілля №221 затверджено такі часові рамки реалізації проекту: енергоблок №6б (завершення фізичної реалізації) - грудень 2022 року, енергоблок №6а (завершення фізичної реалізації) - грудень 2023 року», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що орієнтовна вартість будівництва двох енергоблоків становить 716 млн дол.

«Проект реконструкції енергоблоку №6 Слов'янської ТЕС передбачає установку двох енергоблоків сумарною потужністю 330 МВт кожен. Прогнозні показники річного споживання вугілля газової марки – 1,7-1,8 млн тонн на рік», - відзначили в компанії, додавши, що на сьогодні вже підготовлено будівельний майданчик, а саме: винесені комунікації, демонтована будівля котельного відділення законсервованого блоку №6, встановлені опорні елементи конструкції фундаменту, виготовлена турбіна з конденсатором для енергоблоку 6б і конденсатор для енергоблоку 6а.

За інформацією прес-служби «Донбасенерго», цей проект планується реалізувати за рахунок залучення іноземних інвестицій і частково - за рахунок власних коштів.

«На сьогодні фахівці компанії визначають технологічні можливості і обсяг капітальних інвестицій для переведення (реконструкції) тепломеханічного і газоочисного обладнання Слов'янської ТЕС на спалювання вугілля марки «Г». На основі результатів цього комплексного аналізу буде прийнято рішення про доцільність такого кроку», - повідомили в «Донбасенерго», відповідаючи на запитання про плани компанії з переведення блоків, які працюють на дефіцитному антрациті, на вугілля газових марок.

Нагадаємо, експерт в енергетичній сфері Андрій Герус вважає, що основна причина анонсованого можновладцями, але "заштопореного" масового переведення українських ТЕЦ і ТЕС на вугілля газової марки – небажання вигодонабувачів сірої схеми постачання антрациту з Донбасу втрачати мільярдні прибутки. «Основна причина – це те, що (раніше) можна було брати антрацит з ОРДЛО, який там коштує 800 гривень за тонну, а закладати українським споживачам в тариф ціну 1800 гривень/тонна. Маржа – більше 5 мільярдів на рік», - вважає експерт. І від цієї маржі ті, хто на ній заробляють, до останнього не бажають відмовлятися, резюмує він.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого «Донбасенерго», у зв'язку з блокуванням постачання антрациту, перевело Слов'янську ТЕС на аварійний режим роботи для теплопостачання жителів прилеглого міста – Миколаївки. Після цього компанія повідомила, що планує найближчим часом розглянути можливість імпорту вугілля антрацитної групи для відновлення повноцінного режиму роботи Слов'янської ТЕС.

На початку березня 2017 року директор з інвестиційних проектів і перспективного розвитку «Донбасенерго» Віталій Коваленко повідомив, що компанія має намір через 1,5 місяця одержати техніко-економічне обґрунтування для будівництва нового блоку (№6) Слов'янської ТЕС потужністю 660 МВт, який планується побудувати за 4-5 років для роботи на газових марках вугілля замість дефіцитного антрациту. За його словами, діапазон орієнтовної вартості цього блоку (двох невеликих блоків) становить від 1100 до 1200 дол. за кВт встановленої потужності.

Довідка УНІАН. Приватна енергогенеруюча компанія «Донбасенерго» експлуатує Слов'янську ТЕС, яка розташована поблизу м. Слов'янськ (Донецька обл.). В середині березня компанія втратила контроль над другою своєю станцією – Старобешівською, яка залишилася на тимчасово окупованій території Донбасу. Обидві ТЕС працюють на антрациті. Їхня встановлена потужність становить 2890 МВт. При цьому Слов'янська ТЕС може працювати в маневреному режимі в діапазоні 280-750 МВт. Контрольний пакет акцій компанії належить «Енергоінвест Холдингу» бізнесмена Ігоря Гуменюка.