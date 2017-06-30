"Енергоринок" залучить у держбанків кредитні лінії на 1,4 мільярда гривень

Державне підприємство «Енергоринок», оператор гуртового ринку електроенергії України, залучить дві поновлювані кредитні лінії у державного «Ощадбанку» на суму 800 млн грн, а також дві кредитні лінії у державного «Укргазбанку» на 600 млн грн, з метою надання авансових платежів виробникам електроенергії для придбання ними палива.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в електронній системі держзакупівель Prozorro.

Термін користування лініями: протягом року, починаючи з липня 2017 року. Вартість обслуговування кожної лінії на 400 млн грн – 71,4 млн грн, що на 300 млн грн – 53,7 млн грн.

Цільове призначення – відкриття кредитних ліній з метою надання авансових платежів виробникам електричної енергії для поповнення обігових коштів генеруючими компаніями ТЕС та ТЕЦ для розрахунків за паливо.

Як повідомлялося, 16 червня «Енергоринок» скасував тендер на залучення 1,4 млрд грн, який виграв «Укргазбанк», через неузгодженість укладення договору з «Ощадбанком», який є основним кредитором "Енергоринку". Тому держпідприємство оголосило тендер повторно, розбивши лінію на чотири лоти, що дозволило збільшити кількість учасників.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Енергоринок» виконує функції гуртового постачальника і оператора ринку електричної енергії, розпорядника системи розрахунків та грошей на ринку електроенергії. Також підприємство є головним оператором системи комерційного обліку електроенергії.